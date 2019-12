"Muffa e muri rotti. Ma ora esclusi dalle liste Atc"

ALESSANDRIA - La storia di Alice, di suo marito e del loro bimbo di sei mesi è (purtroppo) una storia come tante: il lavoro che manca, la difficoltà a pagare l’affitto, la richiesta all’Atc di un alloggio popolare.

«Mica ci vergognamo di averlo fatto - racconta la ragazza - Mio marito è laureato, ma non ha occupazione. Io mi laureerò a febbraio in Scienze politiche, ma quando ero in dolce attesa non mi è stato rinnovato il contratto. Siamo una coppia normale, adesso con problemi di tipo economico che non ci consentono più di versare i 330 euro di locazione che ogni mese dobbiamo».

E con l’Agenzia avete trovato una soluzione? «Purtroppo no. E, addirittura, saremo eliminati dalle liste d’attesa per aver rifiutato per tre volte un appartamento».