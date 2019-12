Oltre 2100 euro. Per la precisione 2140: un risultato importante per la raccolta fondi che Orgoglio Grigio e Gradinata Nord hanno promosso per un aiuto concreto alle famiglie dei tre vigili del fuoco morti nella tragedia di Quargnento.

L'iniziativa era partita sui pullman, in occasione della trasferta a Monza, e proseguita al Moccagatta, in tutti i settori, nelle gare con Siena e Juventus Under 23, e alla cena natalizia di Orgoglio: in tutto 1640,91 euro, a cui sono stati aggiunti 500 euro devoluti da un giocatore che ha vestito la maglia grigia, ma ha chiesto di restare anonimo.

Il totale, 2140 euro, a breve sarà consegnata all'Associazione Vigili del Fuoco di Alessandria, da versare sul conto per i familiari di Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonino Candido.

"Un grazie a tutta la tifoseria - sottolinea Luca Laveggio, presidente, a nome di Orgoglio Grigio - Ancora una volta ha risposto presente fuori dal campo".