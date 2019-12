“Orto del vicino 3.0”: raccolta fondi per ampliare il progetto

ALESSANDRIA – Un progetto di integrazione sociale iniziato nel 2016 e ampliato di anno in anno grazie alla quotidiana attività dell’Associazione Sine Limes che sta cambiando radicalmente Borgo Rovereto. Fino al 27 dicembre è online la campagna di crowdfunding per sostenere il progetto Orto del vicino 3.0 selezionato dal bando +Risorse di Fondazione Sviluppo e Crescita Crt ed Eppela, la principale piattaforma italiana di crowdfunding reward based (basata sul sistema delle ricompense), tra le iniziative realizzate da enti non profit culturali e sociali del Piemonte e della Valle d’Aosta.

Il progetto Orto del vicino 3.0 è nato a partire da un piccolo gruppo di richiedenti asilo che hanno abitato l’ostello, all’interno del chiostro, decidendo poi di contribuire concretamente alla cura dell’orto circostante, allora abbandonato, coltivandolo e consentendo così a 25 famiglie bisognose del quartiere di Borgo Rovereto di ricevere un aiuto concreto. Un’iniziativa di riqualificazione urbana e di reinserimento sociale e lavorativo che per il 2020 intende ampliare il terreno coltivato, adeguare il pozzo alla dimensione del terreno, realizzare un pollaio con 20 galline ovaiole per poter raddoppiare le famiglie a cui portare aiuto e beni di prima necessità.

Fino al 27 dicembre è possibile sostenere il progetto sulla piattaforma eppela.com/sviluppoecrescitacrt, ed essere così tra i primi beneficiari delle iniziative, il cui obiettivo è la valorizzazione del territorio tramite lo sviluppo di nuove reti sociali.

Link al progetto: www.eppela.com/it/projects/24869-orto-del-vicino-3-0