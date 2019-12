Sono del Leardi i migliori cestisti di Casale

CASALE - Lo scorso giovedì 12 dicembre si sono svolti gli incontri tra gli Istituti superiori cittadini, validi per la fase distrettuale dei campionati studenteschi di pallacanestro maschile. Nella manifestazione sportiva si sono affrontate le squadre dell'Istituto Superiore “Leardi”, dell’Istituto Superiore“Balbo” e dell'Istituto Superiore “Sobrero”.

Nel primo incontro è andato al Sobrero contro la squadra del Balbo, nel secondo anche il Leardi è riuscito a superare, con un discreto distacco, il Balbo. Nell'ultimo incontro, valido per il primo posto in classifica, la squadra del Leardi è riuscita a battere i ragazzi dell'Sobrero dopo una partita emozionante: incerta fino a metà tempo, nel secondo tempo i ragazzi di Palazzo Leardi hanno preso il largo, aggiudicandosi lo scontro diretto per 44 a 34 e il torneo, qualificandosi per la successiva fase interdistrettuale che si disputerà l'8 gennaio 2020 a Valenza.

Top scorer del torneo è stato l’alunno Alessandro Morando della 1aB Grafico.