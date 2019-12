Un weekend all'insegna del Natale

TORTONA - Manca ormai pochissimo al natale e l'agenda degli appuntamenti a Tortona in questo weekend prenatalizio è piena come non mai. Si comincia questa sera, venerdì 20, alle ore 21 al Teatro Civico quando andrà in scena lo spettacolo 'A Christmas Carol' con la regia di Donata Boggio Sola e Egidio Perduca, i gruppi di musica d'assieme e di teatro ragazzi delle Officine Musicali Paolo Perduca e il Kinder Chorus.

Programma ricchissimo per domani, sabato 21: dalle ore 15 nella sala polifunzionale si terranno i laboratori di 'Riciclo e natura' a cura di SRT e Verde-Commerce con molte iniziative come l’albero di Natale con i cartoncini, lavorare con i fondi delle bottiglie di plastica per creare le decorazioni, decorare le pigne, creazioni con cannucce e polistirolo, sagome di cartoncino a tema natalizio e rotoli di carta e ramini di legno che si trasformano in renne; mezz'ora dopo il centro cittadino sarà invaso per la seconda volta da 'l'invasione degli elfi magici'.

Domenica 22 pomeriggio dalle ore 15 con partenza dal santuario della Madonna della guardia ed arrivo in piazza Duomo sfilerà il corteo natalizio dei bambini con benedizione finale, alle ore 17.30 nella cattedrale ci sarà il Concerto di Natale dell'Ensemble vocale Ambrosiano e soprattutto per le vie del centro arriverà il protagonista più atteso: Babbo Natale. A lui saranno dedicate anche le due iniziative nel pomeriggio di lunedì 23: alle ore 16 nel ridotto del Teatro Civico Babbo Natale aspetterà i bambini mentre alle ore 18 andrà in scena lo spettacolo 'Buon Natale Babbo Natale'.