Novi non fa regali: Genova battuta 3-0

NOVI LIGURE - L'atmosfera natalizia e la presenza nelle fila degli avversari di molti ex - alcuni più recenti come Bettucchi e Zappavigna, altri più lontani nel tempo come Nonne e Repossi - non inteneriscono Novi Pallavolo che si impone a Cus Genova al "PalaBarbagelata" con un netto 3-0 (25-18 25-22 25-22). I ragazzi di Quagliozzi conducono ogni singolo set con sicurezza nonostante i punteggi non così netti, trascinati da Stefano Moro superlativo che guida da vero capitano i suoi compagni alla vittoria.

Con questo successo Novi Pallavolo chiude il 2019 con sei vittorie su nove incontri disputati per diciotto punti totali che valgono il quinto posto a pari merito con Cerealterra Ciriè che ha lo scontro diretto a suo favore. Alla ripresa del campionato, fra tre settimane, novesi in trasferta a Saronno, in casa della decima, che naviga appena sopra la zona playout.