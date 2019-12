Pecetto: in Comune si distribuisce acqua potabile

PECETTO - Da ieri, dopo l’accertamento del superamento dei valori limite del parametro di nitrati presenti nella rete idrica, l'acqua di Pecetto non è potabile. Il sindaco Andrea Bortoloni ha emesso nelle scorse ore un'ordinanza: a Pecetto è vietato, se non per scopi igienici, l'utilizzo dell'acqua dell'acquedotto.

Oggi il primo provvedimento, in attesa che la situazione migliori nei prossimi giorni: Amv ha rifornito di acqua in bottiglia il paese. Per approvvigionarsi di quanto necessario per bere e per trattare gli alimenti i residenti possono recarsi in Comune dove la Protezione Civile si sta occupando della distribuzione.