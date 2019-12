“Sulle note della ricerca”: concerto di beneficenza per la Lilt

ALESSANDRIA - Sabato 21 dicembre alle 21 al teatro Alessandrino di via Verdi 12 si terrà la seconda edizione del concerto di beneficenza Sulle note della ricerca. L'ingresso è ad offerta libera e l'intero ricavato verrà destinato alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Alessandria per la ricerca sui tumori rari e melanoma.

Ad allietare la serata con la loro musica Socks in the River, Onde Medie, The Harey Project, The Joy Gospel Singers, Stefania Crivellari, Cancer Choir, Sara Collé, Lina Riccio e Silvia Platti

Ospiti d'onore le dottoresse Daniela Degiovanni e Federica Grosso.

Conduce la serata Mauro Carrabs.