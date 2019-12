Arredo Frigo, Sardegna e tiebreak sono tabù

In una classifica così corta sarebbero serviti i tre punti, almeno due comunque. Invece Arredo Frigo Makhymo riscopre i suoi tabù: vincere a Palau e, in questa stagione, imporsi al tiebreak. Due componenti 'stregate', unite nella stessa gara. Al quinto set la spunta Capo d'Orso, 3/2, un risultato che, anche a giudizio di coach Ivano Marenco, fotografa pregi e difetti, più i secondi dei primi, delle termali.

"Abbiamo alternato momenti di bellissima pallavolo ad altri di buio totale. Soprattutto, e questo ci ha penalizzate, abbiamo sbagliato tanto: il problema della nostra squadra è la stabilità. Non è un problema solo nostro, sia chiaro. Proprio per questo la strategia per il futuro è una sola: chi troverà continuità, potrà fare il passo in avanti. A noi manca ancora".

Nel primo set sbagliano, però, di più le padrone di casa e Acqui ne approfitta per chiudere 22/25. Brutta partenza nel secondo, inseguimento senza esito, Palau pareggia 25/15 e si aggiudica nettamente anche il terzo, 25/14. Arredo Frigo reagisce, è il momento migliore, parità con un perentorio 10/25 che illude.

Al tiebreak le padrone di casa scappano sul 7/5, poi 10/7 e 14/10, con quattro matchball a disposizione. Tutti annullati dalle terrmali che, però, non trovano il guizzo vincente e cedono, 17/15. E Capo d'Orso sale a -1.