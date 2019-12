Babbi Natale in Harley per le vie della città

ALESSANDRIA - Tornano, ad Alessandria, i Babbi Natale in Harley Davidson: grazie ai soci del Monferrato Chapter, infatti, questo pomeriggio grande sorpresa per tutti i bambini.

Prima, però, un incontro molto toccante: alle 14.30, infatti, al Comando dei Vigili del Fuoco ci sarà la consegna di un assegno da 2mila euro - cifra raccolta dai membri del clu insieme ad altri Chapter - per i familiari dei pompieri uccisi a Quargnento.

Quindi, dalle 16, via alla sfilata, che partirà dalle casette di Natale di corso Crimea per arrivare, mezz'ora più tardi, in corso Acqui al quartiere Cristo, dove alle 15 - al Centro Incontro - inizierà la festa con panettone, brindisi e l’intervento musicale del coro “Le note sui registri”.