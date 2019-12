Casale cala il tris, Verbania ko

Tre gol e tre punti per il Casale, che con le reti di Di Lernia, Di Renzo e Cappai chiude con un 3-1 al Verbania il 2019 al 'Palli'.

Partono forte i nerostellati, grazie alle solite giocate di Coccolo che, sulla fascia sinistra, semina il panico nella difesa avversaria, senza però riuscire a finalizzare. Al quarto d’ora il lancio dalla difesa di Villanova trova in corsa Di Renzo che avanza e calcia in porta, chiuso però dall’intervento dell’estremo difensore del Verbania bravo ad opporsi con il corpo. Pochi minuti dopo l'angolo, ben calciato da Di Lernia, non trova per un soffio l’incornata di Todisco.

Finalmente al 20' la gara si sblocca: pallone messo al centro da Coccolo per l’imbucata di Di Lernia, che non sbaglia e sigla l’1-0. Allo scadere della prima frazione di gioco Coccolo con una magia elude la difesa avversaria e serve il pallone per Lamesta che calcia di poco a lato del palo. Prova a rispondere il Verbania, ma la conclusione di Pedrabissi dal limite termina alta sopra la traversa.

Nella ripresagli ospiti sfiorano la rete del pareggio con il tiro dal limite del neo entrato Sadouk, messo in angolo dalla bella parata in tuffo di Rovei che salva la sua porta. Grande avanzata di Di Renzo sulla sinistra che salta due uomini, rasoterra in mezzo per il tiro a botta sicura di Poesio, chiuso col corpo ancora una volta dal portiere del Verbania, che nega così il raddoppio dei nerostellati. Questione di minuti, al 28’ il 2-0: azione costruita a partire dal lancio preciso di Di Lernia, aggancio di Coccolo che scarica in mezzo per bomber Di Renzo che, solo davanti al portiere; non può sbagliare. Il Verbania prova a riaprire la partita con la rete di Pedrabissi che, lanciato dalla difesa, aggancia il pallone e segna con pallonetto. Ma il Casale resiste e trova poi la rete del definitivo 3-1 nel recupero: torna a segnare Cappai per sottolineare i tre punti meritati

Casale - Verbania 3-1

Reti: pt 20’ Di Lernia (C); st 28’ Di Renzo (C), 34’ Pedrabissi (V), 48’ Cappai (C)

Casale: Rovei, Bianco, Fabbri, Todisco (35’st Vecchierelli), Cintoi, Villanova, Coccolo, Poesio, Di Renzo (41’st Cappai), Di Lernia, Lamesta (30’st Pinto). A disp. Tarlev, Graziano, Brugni, Mullici, Chiesa, A. Buglio. All. F. Buglio

Verbania: Russo, Gioria, Panzani, Musso, Pezzati, Fortis, Gambino (23’st Colombo), Margaroli (1’st Sadouk), Austoni, Pedrabissi, Perpepaj (30’st Artiglia). A disp. Strola, Lonardi, Festa, Savoldi. All. Cotta

Arbitro: Pezzopane dell' Aquila, assistenti Decorato e Bentivegna