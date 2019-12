Castelnuovo piange l'architetto Ferrari

CASTELNUOVO SCRIVIA - E' arrivata improvvisa in paese la notizia della scomparsa dell'architetto Patrizia Ferrari, sessant'anni di cui quasi molti trascorsi al servizio della comunità di Castelnuovo Scrivia con diversi incarichi per conto del comune.

Dopo una prima esperienza nella commissione edilizia, dal 1991 al 2001 era stata nella squadra del sindaco Gianfranco Isetta come assessore all'urbanistica, per poi passare dal 2001 al 2011 ai beni culturali ed alla tutela e valorizzazione del territorio durante i primi due mandati dell'attuale sindaco Gianni Tagliani, periodo nel quale si era curata particolarmente del restauro di palazzo Centurione, attuale sede del comune. Dal 2011 al 2016 durante il mandato di Pierangelo Luise aveva curato la tutela architettonica ed aveva coordinato la creazione del museo all'interno proprio del comune con la creazione della sala didattica archeologica e stava lavorando all'ampliamento dello stesso con la creazione di nuove sale.

Lascia un figlio, Marco, due nipotine ed il compagno Sergio; il rosario si terrà questa sera alle 19 in parrocchia, mentre il funerale è previsto per domani, 23 dicembre, alle 10.30 presso la chiesa parrocchiale dei Ss. Pietro e Paolo a Castelnuovo Scrivia. In segno di lutto è stato annullato il tradizionale scambio di auguri natalizi in programma proprio l'antivigilia di Natale.