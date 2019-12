Incidente in autostrada, riaperta la A7 per Genova

ORE 16.50 - Alla guida dell'auto che si è schiantata contro il guardrail dell'autostrada A7 c'era una donna di 61 anni che è stata trasportata con l'elicottero all'ospedale di Alessandria in "codice giallo".

ORE 16.30 — Riaperta la A7 tra i caselli di Serravalle Scrivia e Vignole Borbera. In direzione Genova, ci sono però al momento 1,5 chilometri di coda a Serravalle.

SERRAVALLE SCRIVIA — Incidente sulla autostrada A7, tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera. L'incidente, avvenuto verso le 15.30 di oggi domenica 22 dicembre, avrebbe coinvolto una sola vettura che stava viaggiando sulla corsia di sorpasso. Sul posto è arrivato l'elisoccorso che poi è ripartito alla volta dell'ospedale. L'autostrada A7 è attualmente chiusa nel tratto tra Serravalle e Vignole, in direzione Genova, con uscita obbligatoria a Serravalle per chi proviene da Milano: si prevedono ripercussioni sulla viabilità ordinaria. Chiuso in ingresso il casello di Serravalle Scrivia.