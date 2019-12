Scolopi: concerto di Natale fra canti e comunità

OVADA - Si rinnova domenica sera, presso la chiesa di San Domenico dalle 21.00, l’appuntamento con il concerto natalizio proposto dal Coro degli Scolopi. Note di Natale in un repertorio molto vasto, frutto di un’esperienza avviata a inizio anni ‘80 da Carlo Campostrini, all’epoca studente di organo al Conservatorio, che seppe aggregare quello che col tempo divenne un gruppo di trenta coristi.



Carlo Campostrini e Lino Basso hanno spesso composto brani. L'entusiasmo, la capacità di rinnovarsi e la curiosità sono risultate essere le armi vincenti del Coro Scolopi che, grazie ai Padri, ha avuto modo di "esportare" e far apprezzare la propria esperienza in numerose città italiane. Alla base della crescita anche la direzione di Patrizia Priarone, un’esperienza professionale importante, acquisita nel suo lavoro di assistente del maestro del coro presso il teatro Carlo Felice di Genova. Da vent’anni il concerto propone composizioni classiche, canto a cappella, rock, musica internazionale.