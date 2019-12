Ferrari: "Assetto  e dediche"

"Ora abbiamo un assetto più organico. E abbiamo vinto con merito giocando in modo convincente". Il coach della Novipiù Mattia Ferrari può giustamente gioire per aver ritrovato la sua squadra. L'occasione anche per alcune dediche. "Dedichiamo l'accesso alla finali di Coppa Italia al nostro presidente Giancarlo Cerutti che quest'anno festeggia il ventennale alla guida della Junior. E' il nostro ulteriore regalo di Natale per lui che a Casale nella pallacanestro ha fatto cose straordinarie. In più siamo contenti di aver regalato ai nostri tifosi un Natale piacevole e sereno con questa vittoria e con l'idea che la squadra è viva e lotta".