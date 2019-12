La solidarietà del Balbo ai Vigili del Fuoco e alla comunità albanese

CASALE - Come da tradizione, in occasione dell'ultimo giorno di scuola, al "Balbo", su iniziativa dei rappresentanti degli alunni del Consiglio di Istituto, avviene in modo semplice la consegna delle offerte raccolte per esprimere la solidarietà della scuola a realtà significative del territorio. Quest'anno, in modo unanime, si sono individuati i Vigili del Fuoco della provincia di Alessandria, a causa della terribile sciagura che recentemente si è abbattuta su tre giovani esponenti del corpo e sulle loro famiglie, e la comunità albanese cittadina per il tremendo terremoto che recentemente ha colpito il "Paese delle Aquile".

A seguire, con la presenza del Sindaco Federico Riboldi, anche la consegna delle borse di studio "Fancelli" a 16 allieve della scuola. Le alunne premiate sono state: Hajar Mesk, Kleiton Deriaj, Alana Pereira, Sofia Gallo, Antonella Fichitu, Sabrina Piccaluga, Sindi Islami, Francesca Girino, Miriam Rahhali, Diana Bregantin, Irene Gamarino, Madalina Imbrea, Alessia Isufaj, Elena Schipor, Lisa Rampazzo e Manuela Hoxha.

Nei giorni precedenti, però, sono state numerose anche altre iniziative di solidarietà, come la vendita di pandori e panettoni per l'Anffas, la raccolta di fondi per il progetto "Solagnon" destinato agli studenti di una scuola tecnica del Togo e il presepe solidale, allestito alla "Hugues" su iniziativa di allievi e insegnanti del "Lanza". Per inaugurare il nuovo pianoforte, collocato in Aula Magna, e il presepe, si è svolto, subito dopo il momento della consegna degli attestati di solidarietà, al "Lanza", il concerto di Natale con il coro diretto dalla professoressa Anna Maria Figazzolo e accompagnato dal maestro Matteo Camagna.