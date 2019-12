Fondazione Social: pubblicati gli esiti del Bando 2019

ALESSANDRIA - La Commissione di valutazione di Fondazione SociAL, fondazione promossa dalle società che fanno capo alla famiglia Guala per sostenere economicamente ed organizzativamente le iniziative del Terzo Settore negli ambiti della promozione culturale e dell'assistenza sociale, ha concluso l'analisi dei progetti che hanno partecipato al Bando emesso per l'anno 2019. In questo settimo anno, sono state numerose le organizzazioni che hanno presentato la propria proposta progettuale: sono state 100 le idee ricevute nell’ambito della Call.

I 29 progetti vincitori saranno co-finanziati dalla Fondazione, grazie a un contributo totale di 550 mila euro. A garanzia di un monitoraggio costante e un sostegno metodologico all’attuazione dei progetti, la Fondazione metterà a disposizione tutor qualificati, che accompagneranno le realtà vincitrici.

I progetti approvati:

A.I.A.S. Onlus -Sezione di Alessandria - No more a/out project

Aism Ass. Italiana Sclerosi Multipla - Informati si vive meglio

Amici della Musica Carlo Soliva Ets - Radio in Fiore

Antigone Pavia - La Crisalide e il Vento. Il Teatro per la Bellezza e l’inclusione sociale

Aps Cambalache - Bridge the Gaps

Ass.ne Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà - Traporto sociale. Sviluppo territoriale di esperienza consolidata

AssoAlbania Piemonte - Laboratori di interculturalità per il territorio

Associazione Alzheimer Asti Onlus - Caffè Alzheimer in provincia di Asti

Associazione Anfass Onlus Casale - Consapevolmente – Parent Coaching per la migliore gestione dell’autismo

Associazione Centro Down Alessandria - Work Habilitation

Associazione Comunità San Benedetto al Porto - Prima l’italiano: soccorso linguistico e prima accoglienza diurna

Associazione Culturale Commedia Community - Accademia della Juta, nuove trame artistiche

Associazione culturale TeatroDistinto - Scarabocchio – Festival per le nuove generazioni

Associazione Dlf Alessandria-Asti - Le invasioni Barbariche in Teatro dello Spazio

Associazione Memoria della Benedicta - Memoria della Benedicta: creazione e digitalizzazione di un archivio popolare

Associazione Missione Autismo - Book Box: Job Start per l’autismo

Associazione Piam Onlus - Aula verde Lago Stella. In parco per la Biodiversità Ambientale e Sociale

Associazione Volontari Ospedalieri per l’Infanzia Spazio quotidiano per Adolescenti con DCA e disagio psichico

Azimut Cooperativa Sociale - Prima “B”

BlogAL Aps - Borgo del Teatro – L’Archicio delle Storie

Coltelleria Einstein Società Cooperativa - Vivere la Legalità

CrescereInsieme scs Onlus - First Steps

Deina Torino - Promemoria_Auschwitz

Istituto Europeo per lo Sviluppo Economico - Adottiamo Piazza Don Soria: cittadinanza attiva e partecipazione civica

L’Abbraccio - Per mano nel vuoto

L’Acqua di Pianeta Sport A.s.d. - Tutti in Acqua IV. L’attività motoria in acqua come terapia per l’autismo

La Vita Buona - Do Re Mi piace la Musica

Maramao Società Coop Agricola Sociale Onlus - Ti aiuto? No ti scelgo!

S.A.O.M.S Capriata d’Orba - Conti tu

L'a descrizione completa dei progetti finanziati è consultabile sul sito della Fondazione, nella pagina dedicata al Bando 2019 - http://www.fondazionesocial.it/sito/bandi/bando-2019