Studente di San Giorgio denunciato per spaccio

SAN GIORGIO - I Carabinieri hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio uno studente universitario di San Giorgio Monferrato. Il giovane, di 20 anni, è stato sorpreso sabato sera in piazza Don Caprioglio con quasi 20 grammi di marijuana e hashish, oltre che un bilancino di precisione, utilizzato verosimilmente per il confezionamento della merce.