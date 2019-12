Arriva il Ludobus: ludoteca itinerante in giro per la città

ALESSANDRIA - Da gennaio in giro per le piazze cittadine, nei parchi e durante le feste della città, delle zone periferiche e dei sobboRghi girerà un furgone rosso, attrezzato con giochi e materiale per laboratori e attività ludico ricreative per tutte le fasce di età. E’ il Ludobus, il nuovo acquisto gestito dalla ludoteca comunale ‘C’è Sole e Luna’ grazie al progetto triennale ‘Alleanze educative’, rivolto ai bambini della fascia 0-6, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del fondo ministeriale per il contrasto alla povertà educativa minorile. Il Comune è capofila del progetto, insieme ad altri partner pubblici e privati: a marzo è stato inaugurato il ‘Centro Famiglia’ in via Cornaglia/via Parnisetti, ora questa ludoteca mobile e itinerante e l’ultima tranche del bando è destinata al parco ‘Primo Sport’ che sorgerà al parco Carrà (inaugurazione a febbraio-marzo). Il progetto nel suo complesso per i tre anni ha messo a disposizione 412mila euro.

Il Ludobus

E’ un furgoncino, che al suo interno ha spazi per poter “giocare, lavorare con pennelli e altro materiale da laboratoria. Ma anche giocare con tappeti, cuscini e corde” come ha spiegato il personale della Ludoteca comunale. L’obiettivo “è portare il gioco, l’animazione, creando momenti di aggregazione, la dove questi mancano. Ad esempio dove non ci sono realtà per i bambini, come ludoteche o oratori”.

Un’attività che dovrà iniziare in collaborazione con le scuole, ma anche ‘su richiesta’ per portare il divertimento nelle feste (di paese e cittadine, ad esempio come la festa del Borgo ad Alessandria), per spettacoli e occasioni di gioco e divertimento in quegli spazi poco sfruttati, come valorizzazione del territorio oltre che di ‘servizio’ per nuove offerte formative rivolte a famiglie e bambini.

“Un orgoglio – sono le parole dell'assessore comunale Cherima Fteita – Riuscire ad accedere a fondi a costo zero che poi si trasformano in occasioni per la città. Ancora più contenta di aver ricevuto conferma di un altro bando andato a buon fine: in arrivo 78mila euro che saranno destinati allo skate park di parco Carrà”.