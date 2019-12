C'è un tortonese fra i migliori insegnanti d'Italia

TORTONA - Essere fra i venti candidati per un premio riservato ai migliori insegnanti d'Italia è un motivo d'orgoglio per Diego Parodi, insegnante di tecnologia all'istituto 'Valenziano' di Tortona, ma per lui e per la sua visione dell'insegnamento non cambia niente: "E' un progetto nato dall'idea di far vedere a questi ragazzi come anche una cosa concettualmente complicata come la progettazione di un ponte possa essere gestita da loro: ho sempre avuto una passione per la divulgazione, cercando di spiegare cose difficili usando parole semplici e credo che gli alunni debbano essere stimolati a credere prima di tutto in se stessi."

L'articolo completo sul Piccolo di oggi, martedì 24 dicembre.