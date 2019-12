Gli asili nido di Tortona piacciono agli utenti

TORTONA - Anche quest’anno, il Comune di Tortona ha predisposto l’indagine sulla qualità del servizio di asili nido: l’Amministrazione comunale ritiene, infatti, fondamentale il coinvolgimento e la partecipazione dei genitori, in modo da conoscere l’opinione e le esigenze di tutti gli utenti e intervenire in maniera mirata e puntuale laddove fosse necessario.

Sono stati individuati dei fattori critici di successo del servizio, in merito ai quali è stato richiesto il parere degli utenti attraverso la compilazione di un questionario anonimo. Le indagini sulla soddisfazione degli utenti presentano, ovviamente, aspetti particolarmente delicati in quanto la qualità erogata e quella percepita non sempre corrispondono e la loro incongruenza è spesso influenzata da elementi di difficile decifrazione. L'impostazione dell'indagine ha avuto come riferimento non solo i genitori, ma anche gli insegnanti.

Per tutti e tre gli asili le valutazioni sono state molto positive, in particolare va segnalata una media molto alta di risposte fra ottimo e buono per quanto riguarda l’offerta formativa, mentre più della metà degli “intervistati” giudica molto buona anche la qualità del cibo; stessi risultati per la valutazione della professionalità degli educatori e degli orari di apertura proposti.

In conclusione si può senz'altro affermare che il quadro generale emerso dall'indagine è decisamente confortante: i pochi elementi del servizio che, pur ricevendo un giudizio positivo, conseguono una minore valutazione e i suggerimenti dei genitori, costituiranno gli obiettivi di miglioramento per il futuro.