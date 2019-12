Ilva, arriva una tregua che non smorza i timori

NOVI LIGURE - Tregua di Natale nella delicata vertenza finalizzata al salvataggio dei siti produttivi ex Ilva e dei suoi livelli occupazionali. È stata ArcelorMittal ad annunciare di aver firmato un accordo «non vincolante» con i commissari nominati dal Governo italiano che, secondo l’azienda franco-indiana, «costituisce la base per continuare le trattative riguardanti un piano industriale per Ilva, incluso un investimento azionario da parte di un ente partecipato dal Governo».

Il nuovo piano industriale prevede investimenti in tecnologia verde da realizzarsi anche attraverso una nuova società finanziata da investitori pubblici e privati. I negoziati proseguiranno anche nel prossimo mese di gennaio.