Infiltrazioni d’acqua: "Così buttiamo le poltrone"

ALESSANDRIA - Richiesta, da parte del consigliere Bovone (Fi) e del presidente Locci (Alessandria Migliore) - di inserire nel documento unico di programmazione del Comune il futuro del Teatro Comunale. «Riaprire le due sale, Ferrero e Zandrino, per eventi» e «darsi dei tempi per il concorso d’idee». Tutti d’accordo. «Peccato che le infiltrazioni d’acqua stanno mettendo a rischio anche le poltrone, pagate dalla Fondazione Cassa di Risparmio. Così, oltre a non aprire, si potrebbero gettar via 50mila euro», parole di Vittoria Oneto (Pd). Che ha aggiunto: «Al di là delle intenzioni, è arrivato il momento di fare qualcosa».