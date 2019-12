"Perché Amag Ambiente non usa il nuovo macchinario?"

ALESSANDRIA - Da oltre un mese, è fermo - e non è mai stato utilizzato - nei magazzini di Amag Ambiente un nuovo macchinario per pulire le vie del centro: «Si tratta di un mezzo elettrico che è stato pagato, dall’azienda, e che ci aiuterebbe a rendere più belle le strade della zona pedonale - commenta il vicesindaco, Davide Buzzi Langhi - Non capisco, però, perché non sia ancora stato visto in giro... Forse perché nessuno vuole adoperarlo, visto che bisogna girare a piedi?».

Sarebbe assurdo... «Infatti sono arrabbiato e deluso, perché è uno spreco. Oltretutto, servirebbe eccome, in questo periodo».