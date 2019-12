Programma "L’Europa per i cittadini": progetti in grado di mobilitare i cittadini

ECONOMIA - Il programma “Europa per i cittadini” vuole contribuire alla comprensione da parte dei cittadini dell'UE, della sua storia e diversità e di incoraggiare la partecipazione democratica dei cittadini a livello di Unione.

Nello specifico quindi il bando si propone di sostenere progetti in grado di mobilitare i cittadini a livello locale e comunitario per confrontarsi su questioni concrete che compongono l’agenda politica dell’Unione europea. Questa misura si prefigge di promuovere la partecipazione civica al processo decisionale dell’Unione e di sviluppare opportunità d’impegno sociale e di volontariato.

Obiettivo

L’obiettivo è quello di finanziare progetti capaci di far incontrare una pluralità di cittadini di città gemellate su tematiche in linea con gli obiettivi e le priorità del programma, per far sì che si possano confrontare su questioni concrete che figurano sull’agenda politica europea, quali ad esempio:

Discutere il futuro dell’Europa e sfidare l’euroscetticismo

Promuovere la solidarietà come concetto di base dell’UE

Promuovere il dialogo interculturale e la comprensione reciproca e combattere la stigmatizzazione degli immigrati e delle minoranze

I gemellaggi vanno quindi intesi in senso lato in quanto ci si riferisce sia ai comuni che hanno sottoscritto o si sono impegnati a sottoscrivere un accordo di gemellaggio, sia i comuni che hanno altre forme di partenariato volte a intensificare la cooperazione e i legami culturali.

Ciascun progetto deve coinvolgere municipalità di almeno 2 Paesi ammissibili al programma, dei quali almeno 1 deve essere Stato UE e prevedere un minimo di 25 partecipanti internazionali provenienti dalle municipalità partner. L’evento di gemellaggio deve avere una durata massima di 21 giorni.

Chi può partecipare

Città/comuni o i loro comitati di gemellaggio o altre organizzazioni non-profit che rappresentano autorità locali.

Finanziamento

4,6 milioni di euro la dotazione finanziaria disponibile messa a disposizione dal Programma. L’entità massima di contributo che può richiedere ogni progetto è di 25.000 euro.

Scadenza

Le domande di finanziamento dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 17:00 del 4 febbraio 2020

Link

Per info:

Lamoro scarl

via Leopardi, 4 – 14100 Asti

0141 532516

info@lamoro.it

con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria