Riaperte la Priarona e la Ovada - Tagliolo

CREMOLINO - A tirare un sospiro di sollievo sono soprattutto i residenti dell'area dei "Belletti" che, con la strada chiusa per una frana ancora da rimuovere dalla parte bassa della sede stradale, almeno non dovranno, dopo esser risaliti a Cremolino, allungare ulteriormente il loro percorso da Molare o dalle Cappellette. Ha riaperto qualche giorno fa la Provinciale 204 della Priarona, il collegamento più rapido e utilizzato tra Ovada, la già citata Cremolino e l'area dell'Acquese. Lo scorso 24 novembre una colata di fango e detriti aveva determinato la chiusura della strada nel punto già interessato dalla storica strettoia sull'Orba. I lavori di consolidamento sono stati effettuati nelle ultime settimana dalla ditta Boccaccio. Una boccata d'ossigeno per una viabilità che nell'Ovadese rimane ancora molto precaria. Altra buona notizia: sono stati rimossi ed è stata riaperta la Provinciale 171 verso Tagliolo. A condurre i lavori l'impresa Marchelli Scavi coadiuvata da CM e Gollo Spurghi. Ci sarà ancora da attendere invece per i due collegamenti principali: la 456 del Turchino e la 155 Ovada Novi.