Una ludoteca itinerante animerà giardini e piazze

ALESSANDRIA - Da gennaio in giro per le piazze cittadine, nei parchi e durante le feste della città, delle zone periferiche e dei sobbroghi girerà un furgone rosso, attrezzato con giochi e materiale per laboratori e attività ludico ricreative per tutte le fasce di età. E’ il Ludobus, il nuovo acquisto gestito dalla ludoteca comunale ‘C’è Sole e Luna’ grazie al progetto triennale ‘Alleanze educative’, rivolto ai bambini della fascia 0-6, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del fondo ministeriale per il contrasto alla povertà educativa minorile.

Il Comune di Alessandria è capofila del progetto, insieme ad altri partner pubblici e privati: a marzo è stato inaugurato il ‘Centro Famiglia’ in via Cornaglia/via Parnisetti, ora questa ludoteca mobile e itinerante e l’ultima tranche del bando è destinata al parco ‘Primo Sport’ che sorgerà al parco Carrà (inaugurazione a febbraio- marzo). Il progetto nel suo complesso per i tre anni ha messo a disposizione 412mila euro.