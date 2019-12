Randazzo vince ai punti. E insegue il tricolore

"C'è ancora un po' di ruggine, ma ne abbiamo tolta molta. Dopo un anno questo match, vinto ai punti, apre un nuovo ciclo". Adriano Gadoni, allenatore di Luciano Randazzo, è contento. "Combattere era una necessità, perché non si può stare più di un anno senza incontri. Soprattutto, era importante verificare se i problemi alla schiena, che hanno condizionato Lucio negli ultimi mesi, sono risolti. Risposta affermativa e questo è il segnale più importante. Un po' di fatica ci può stare, abbiamo preparato l'incontro in venti giorni".

Al 'Boxing Day' a Piacenza il pugile alessandrino vince ai punti contro il bosniaco Nikola Ivkovic. "Molto scorretto - sottolinea Gadoni - Nell'ultima ripresa Lucio ha mandato al tappeto l'avversario. Che, rialzandosi, lo ha colpito con una testata: sostiene di essere scivolato, il risultato è un taglio profondo tra la sopracciglia e la palpebra". Che Gadoni ha suturato con graffette, "rientrando in città valuteremo se è sufficiente il mio intervento o se serviranno tre o quattro punti".

La strada verso il titolo italiano dei superleggeri è aperta. "Siamo tornati con il manager Loreni, che ci ha seguiti in tutti i match per il tricolore: siamo in attesa di conoscere data e luogo per la sfida a Arbin Kaba. Dovrebbe essere Bologna, tra fine febbraio e inizio marzo".