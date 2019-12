La ‘nonna’ adottata dai militari, da sempre vicini alla gente

CAPRIATA D'ORBA - Da un anno e mezzo una donna di 82 anni chiama in caserma alla stessa ora: le 16. Pochi minuti, solo il tempo per chiedere se va tutto bene. Una telefonata che ormai è diventata routine anche per i militari che, se non la ricevono, si preoccupano e chiamano a loro volta. Tutto è nato durante il controllo per la presenza di un’auto sospetta in zona, a Capriata d’Orba.