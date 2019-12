Le magliette del cuore regalate ai bimbi dell’India

ALESSANDRIA - «La maglietta del cuore, mi raccomando, mica una qualunque. Proprio quella alla quale siete più affezionati, che vi piace tanto, che avete indossato più volte e alla quale vi spiace un po’ rinunciare».

Quella lì, ecco. Bisogna privarsi di quella, per dare maggior valore al regalo. Cedere qualcosa di cui ci importa poco non solo è troppo semplice, ma non dà significato al gesto. Invece, se si vuole donare davvero, la privazione deve avere una logica, un senso, uno scopo.

I bambini hanno capito il nesso e aderito con entusiasmo, certi di trasmettere sorrisi anche a chi sta a migliaia di chilometri di distanza, dove la vita non è certo imbevuta di comfort e dove le scuole sono ben diverse dalla loro, l’istituto dell’Angelo Custode, ormai un’istituzione in via Galvani, dove il quartiere Pista si sposa con l’Europa.