Nel 2020 Alegas investe sul distributore di metano

ALESSANDRIA - Come va il distributore di metano di lungo Tanaro Magenta, che Alegas gestisce dal 2017? Bene, ma quello che l'azienda vuole fare è investire ancora di più nel 2020. “Sono stati acquistati erogatori di ultima generazione e nuovi software per un importo di 110 mila euro. I nuovi erogatori sono già predisposti per la modalità self service, che si spera possa entrare in funzione a breve, così da ampliare l'offerta che oggi è di apertura tutti i giorni, esclusi domenica e festivi (dalle 7.30 alle 19.30). Un impianto che funziona, “ma che non riesce a competere con altri privati, che sono sempre aperti” sono state le parole del M5S, durante la commissione di presentazione delle intenzioni future su questo impianto. Che ad oggi vede 5 persone impiegate, più una in backoffice, 5 pompe per un totale di 10 erogatori e dall'inizio del 2019 anche due colonnine di ricarica elettrica. 150 circa i clienti abituali, più un altro centinaio di occasionali, “portano ad avere un fatturato positivo, con 752mila euro di ricavi nel 2018 (+5,7% sul 2017), e un margine di guadagno di 33mila euro tolti ancora i costi del personale” spiegano l'amministratore unico Andrea Innocenti, insieme al responsabile commerciale Giovanni Vignuolo.

Proprio per incentivare l'utilizzo del distributore di lungo Tanaro, Alegas sta attivando (da gennaio 2020) importanti le promozioni rivolte sia alla sua clientela più affezionata, sia a chi decide di sottoscrivere un nuovo contratto gas e luce. “Dal 1° gennaio – sottolinea Andrea Innocenti – applicheremo uno sconto del 5% sui consumi di gas a tutti i clienti che sono in possesso di carta prepagata del nostro distributore e sono clienti Alegas luce e gas. Ogni volta che sarà effettuato un rifornimento di carburante, si maturerà una cifra pari al 5% della spesa, che a fine anno verrà indicata in bolletta, e scontata sulla bolletta del gas di casa. Alegas in questo modo, oltre ad offrire al cliente un risparmio per le sue utenze, vuole incentivare le 'buone pratiche' e promuovere il rispetto dell’ambiente e la sostenibilità”.

Da circa un anno il distributore Alegas di Lungo Tanaro Magenta è dotato anche di 2 colonnine per la ricarica di veicoli elettrici aperti 24 ore su 24: “Una scommessa sul futuro – conclude l’amministratore unico di Alegas -, per un 2020 che ci vedrà protagonisti nel proporre agli alessandrini un’offerta sempre più integrata, luce + gas, in grado di soddisfare al meglio le esigenze di ogni tipo di clientela”. Altre stazioni di ricarica elettrica Alegas sono vicino alla stazione in viale della Repubblica, quello interno all'azienda in via Damiano Chiesa e quella di piazza della Libertà che è anche quella con maggior utenza e quindi ricavi. “284 ricariche per quasi 3500 kWh di energia erogati e un importo di 700 euro circa. Mentre ben diversi sono i numeri della colonnine vicino alla stazione: 70 ricariche per poco più di 1000 kWh erogati e un importo di 210 euro”.