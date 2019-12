Tentato furto e favoreggiamento, due donne denunciate

QUARGNENTO - I Carabinieri della Stazione di Solero, al termine di una serie di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà due donne di etnia sinti, una 55enne e una 27enne, pregiudicate residenti nell’astigiano e nel torinese.

Nei primi giorni di dicembre le due donne infatti avevano tentato un furto in abitazione a danno di una donna anziana di Quargnento. Dopo un primo vano tentativo di approcciare la vittima per guadagnarne la fiducia, una di loro si era poi appostata nello stesso pomeriggio effettuando anche alcuni passaggi in auto per verificare la presenza in casa della ignara vittima.

L’attività di controllo del territorio svolta dai militari dell’Arma ha permesso di individuare e identificare le due che sono state così deferite in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per tentato furto in abitazione ai danni di una persona anziana e favoreggiamento personale.