Cigno: le illustrazioni della città in un calendario per la prevenzione

OVADA - Un’Ovada ingentilita dall’atmosfera invernale, scenari del centro storico e di Villa Gabrieli, già immortalata dal Fai. È il calendario 2020 proposto da Cigno onlus, la Fondazione nata nel 2006 per individuare azioni per migliorare la qualità della vita dei malati di tumore. Dodici illustrazioni realizzate dalla professoressa Paola De Guidi, socio fondatore e artista amatoriale, vogliono simboleggiare i progetti che la Fondazione porterà avanti nel prossimo anno.

«Il nostro proposito - spiegano dalla Fondazione - è quello di passare da iniziative in oncologia a vere ipotesi di azioni per la salute di tutta la comunità». Il calendario è in distribuzione a offerta presso il convento dei Cappuccini di via Cairoli e la segreteria del Day Hospital oncologico dell’Ospedale. Accanto ad esso, anche il calendario realizzato col contributo del CSVA da Vela, il gruppo di volontari ogni giorno al fianco dei malati per terapie e trasporti.