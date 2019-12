Due appuntamenti natalizi nel weekend

TORTONA - Continuano anche dopo Natale gli appuntamenti organizzati dal Comune per celebrare al meglio le festività: in questo weekend sono due gli appuntamenti principali in programma.

Si comincia oggi pomeriggio, sabato 28, alle 15.30 a Palazzo Guidobono dove a cura delle sedi Unicef di Alessandria e Tortona si terrà il laboratorio per bambini "Facciamo insieme una Pigotta" che verrà poi replicato sabato prossimo 4 gennaio 2020.

Domani, domenica 29 dicembre, alle 17.30 presso la Pinacoteca Il Divisionismo invece è in programma un approfondimento su due opere pittoriche, La Sacra Famiglia di Pellizza da Volpedo e L'Adorazione dei Magi di Previati, particolarmente adatti al periodo dell'anno.