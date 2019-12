Cisley, dieci anni dopo

Era il 29 dicembre 2009, sono passati dieci anni dal giorno in cui al popolo grigio arrivò, da Torino, la notizia che Enrico Cislaghi aveva salutati tutti per l'ultima volta. Sì, proprio Cisley, "fra gli angeli il capo", come era scritto sullo striscione fuori dalla chiesa di Santa Brigida, il 31 dicembre, il giorno del funerale.

Nella Nord, già in occasione del derby con la Pro Vercelli una scritta per ricordare il decennale, ma anche per sottolineare la presenza, sempre, perché in ogni gara dei Grigi, in tutti gli stadi, c'è sempre un coro per Enrico.

Oggi, su social, foto e pensieri, anche dai gruppi del tifo granata. 'Chiarugi' è stato il primo diffidato d'Italia, il ragazzo con addosso tutte le maglie del cuore: la curva e il Moccagatta sono stati, sempre, la sua casa, la gente che ama i Grigi la sua grande famiglia.