Cristo, Cabanette, Villa del Foro e Cantalupo: ancora disagi per l'acqua

ALESSANDRIA - Amag Reti Idriche ha diramato una nota per informare gli utenti del rione Cristo e dei sobborghi di Cabanette, Cantalupo e Villa del Foro che, "a causa del perdurare dell’interruzione della condotta idrica proveniente dalla Centrale Aulara - dovuta al ritardo nell’ottenimento dell’autorizzazione da parte di Rfi - possono verificarsi nelle ore serali cali di pressione e irregolarità nell’erogazione del servizio. Ci scusiamo per il disagio". Per eventuali informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Amag ai numeri 0131 283600 e 800 234504.