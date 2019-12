Sabato 4 gennaio la Befana alla Luzzati

CASALE - Sabato 4 gennaio arriva la Befana alla Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati (situata all'interno del Castello di Casale Monferrato). Nell'ambito degli eventi del decennale della struttura e per il ventennale dell'iniziativa Nati per Leggere - che, in Piemonte, si declina in Nati per leggere Piemonte, progetto sostenuto dalla Compagnia di San Paolo nell'ambito del programma ZeroSei è si organizzano molti eventi.

Il 4 gennaio alle 10.30 per il ciclo dei raccontastorie è in programma Arriva la Befana, festa magica con Claudio e letture animate di Stardust Company. Info: biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it e 0142 444302 - 0412 444308.