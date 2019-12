Alessandria: i giovani, la noia e le spaccate

ALESSANDRIA - Tre ristoranti del centro città sono stati oggetto di atti vandalici. E poi, fioriere rotte, panchine divelte. Una vetrina è stata infranta con un tombino lanciato con violenza.

Benvenuti ad Alessandria, città dove, per alcuni, le festività non sono certo intrise dello spirito del Natale. Si agisce più per noia che per fame. Un diversivo, una sfida, un modo per ringalluzzirsi. I carabinieri, intanto, stanno cercando di contrastare il fenomeno delle cosiddette baby gang.

Quindici militari, sei pattuglie in pieno centro, un’infinità di controlli per cercare di dare risposte a chi è seriamente preoccupato.