Banca del tempo: presepe al DH oncologico

OVADA - Gesù bambino, la Madonna e San Giuseppe realizzati all'uncinetto. E' il simpatico regalo fatto dal gruppo del corso di "Maglia che passione", una delle attività tradizionali della Banca del Tempo "l'idea" di Ovada, al Day Hospital Oncologico dell'ospedale di Ovada. Il presepe è stato esposto dai volontari di Vela nell'atrio del reparto al primo piano del presidio di via Ruffini. La capanna è stata realizzata in collaborazione con il gruppo "Fai da te". Si tratta - spiegano dalla Banca del tempo - di un segnale di affetto verso una Associazione (Vela ndr) che tanto sta facendo non solo per migliorare la vita dei pazienti e dei loro familiari ma anche per promuovere l'informazione e la cultura in campo oncologico e non solo.