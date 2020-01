Grigi in campo. Prestia c'è, Cleur con l'Australia

Tutti presenti alla ripresa, oggi pomeriggio, alla Michelin, anche qualche tifoso a seguire il primo allenamento dei Grigi nel 2020.

Unico assente Cleur, impegnato con la nazionale australiana che parteciperà alle qualificazioni per le Olimpiadi. "Il torneo è dal 12 al 26 gennaio - puntualizza Cristiano Scazzola - se la selezione australiana farà strada, e le prime avversarie sembrano abbordabili, non lo avremo per quasi un mese".

In gruppo, per il lavoro atletico e con la palla, anche Prestia: per lui, nei prossimi giorni, ancora un controllo per il via libero a tempo pieno, con la possibilità di utilizzarlo contro la Carrarese. Accertamenti anche per Eusepi (nuovo look) e Gilli, per verificare i progressi. Gli esiti nel fine settimana.

Capitolo mercato: un sondaggio per Martignago, ex Albissola, ora a Teramo. Serve, soprattutto, un innesto a destra.