La Ztl di piazza Santa Maria di Castello sospesa alla sera fino alla fine dell'inverno

ALESSANDRIA - A seguito della richiesta pervenuta da un esercizio commerciale della zona di modificare in parte l’orario in cui vige la Ztl per consentire il transito ai veicoli nel periodo invernale agevolando, in particolare, gli avventori con difficoltà di deambulazione, ma privi di contrassegno europeo per la sosta e il transito, dal 6 gennaio al 21 marzo sarà temporanea sospesa la zona a traffico limitato di piazza Santa Maria di Castello che sarà, quindi, transitabile dalle 19 alle 24.