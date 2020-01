Dentro la redazione: l'anteprima delle notizie

Come ci vedevamo 50 anni fa? Nel 1970, Alessandria supera i 100mila abitanti: in città nascono aziende di grandi dimensioni, ma nel giro di poco tutto cambia in maniera inesorabile. Cercheremo di capire che cosa è successo.

Intanto arrivano novità importanti sul fronte dei trasporti: finalmente qualcosa sembra muoversi e l'Alessandrino potrebbe uscire dall'isolamento. Per quanto riguarda la cronaca, invece, da segnalare i continui problemi causati dai vandali e dalle cosiddette baby gang.

Una ricca pagina sportiva con l'anniversario della morte di Fausto Coppi e la ripresa dei Grigi, tra mercato e allenamenti in vista del campionato. Questo e molto altro su Il Piccolo in edicola venerdì 3 gennaio.