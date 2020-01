Turchino: la provincia chiede 90 giorni

OVADA - La Provincia ha indicato in 90 giorni il tempo necessario per un ripristino. Nel frattempo si valuta se sarà possibile riaprire almeno a senso unico alternato come già avvenuto in frazione Gnocchetto. Rimane complicata la situazione della frana in Località Panicata, tra Ovada e Rossiglione, sulla 456 del Turchino. I sopralluoghi dei geologi hanno confermato il rischio di ulteriori movimenti del fronte. Rimane così spezzata in due la principale arteria di collegamento tra Basso Piemonte e una Valle Stura mai così isolata e arrabbiata. A farne le spese anche le attività economiche situate lungo di dieci chilometri attorno al confine tra le due regioni.



