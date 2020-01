In città 260 gattari. Maltrattamenti: 150 esposti

ALESSANDRIA - È stato un anno ricco di impegni, di sofferenze ma anche di soddisfazioni, per l’Ufficio Welfare animale di Palazzo Rosso.

Con numeri importanti: sono stati infatti ricevuti e trattati 150 esposti relativi a casi di maltrattamento e cattiva detenzione di animali, in collaborazione con le forze dell'ordine e il Servizio veterinario dell’Asl Al. È stata anche aggiornata la registrazione delle colonie feline e, ad oggi, in città si contano 250 colonie e 260 gattari che se ne occupano: sempre in convenzione con il Servizio veterinario dell’Asl Al, nel corso del 2019 sono stati effettuati 204 interventi di sterilizzazione.

Dieci, invece, le autorizzazioni sanitarie rilasciate per l’apertura di nuove attività come pensioni o toelettature, oltre a numerose autorizzazioni per svolgere manifestazioni con animali.