“Natale ai Giardini” aspettando la Befana

ALESSANDRIA - Il villaggio di Natale ai Giardini di Corso Crimea si è affermato con grande successo per tutto il mese di dicembre, tanto da prolungarsi fino all’Epifania. Sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio alle 16 in corso Crimea al Monumento Equestre Fiaba con organetto diatonico a cura del Teatro del Rimbalzo. Dalle 10 alle 19 l'apertura delle casette natalizie e dalle 10 alle 22 la ruota panoramica. Domenica 5 dalle 8 alle 18 in piazza Garibaldi, piazza Marconi, corso Roma, via Caniggia e giardini il Mercatino delle Memorie.