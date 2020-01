Parrocchia: nel 2019 più decessi che nascite, in calo cresime e comunioni

OVADA - Arrivano dalla Parrocchia di Ovada i primi dati che fotografano l'andamento della città, da un punto di vista anagrafico e demografico, nell'anno appena terminato. In attesa del prospetto redatto annualmente da Palazzo Delfino, durante la Messa di ringraziamento è stato rimarcato l'ormai consolidato trend negativo nel rapporto fra i decessi e i nuovi nati, oltre ai matrimoni officiati con il rito religioso che non superano da tre anni le dieci unità. Così nel 2019 sono stati celebrati 37 battesimi di cui 31 ad Ovada e 6 a Costa contro i 36 del 2018, i 42 del 2017 e i 59 del 2016. In ribasso le prime comunioni, 53 (26 all’Assunta, 26 al San Paolo e 1 a Costa) contro le 59 del 2018, le 86 del 2017 e le 69 del 2016.

Le cresime invece sono state 55 (29 all’Assunta e 26 al San Paolo) contro le 61 del 2018, 72 del 2017 e 2016. Per quanto riguarda i matrimoni nel 2019 ne sono stati celebrati 8 di cui 5 in Ovada e 3 a Costa contro i 9 del 2018, i 5 del 2017 e 11 del 2016. Infine per quanto riguarda i decessi nel 2019 sono stati 146 contro i 149 del 2018, i 137 del 2017 e 155 del 2016 con la punta più alta nel 2015 con ben 162. Come detto a questi dati bisogna aggiungere i funerali celebrati con il rito civile e i matrimoni effettuati solo in Comune.