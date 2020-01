Saamo: privatizzazione nel futuro?

OVADA - Si avvicina per Saamo la cessione, o l'affitto, del ramo d'azienda per l'esercizio del trasporto pubblico e degli immobili di strada Rebba? L'indicazione è contenuta negli interventi specifici a esito della ricognizione 2019. Un anno quello che si è appena concluso che per l'azienda del trasporto dell'Ovadese ha significato l'avvio del piano di ristrutturazione aziendale e il ripiano delle perdite accumulate nel 2018 per più di 200 mila euro. Ma la strada da percorrere è ancora lunga.

