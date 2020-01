Un giorno di pioggia a New York mercoledì a Valenza

VALENZA - Mercoledì 8 gennaio al CineTeatro Sociale di Valenza è in programmazione alle ore 21 il film ”Un giorno di pioggia a New York”. La pellicola racconta la storia di una coppia di innamorati, Gatsby e Ashleigh (Timothée Chalamet ed Elle Fanning), che arrivano nella Grande Mela un sabato mattina perché la ragazza, di professione giornalista, ha ottenuto un'intervista con Roland Pollard (Liev Schreiber), un regista in crisi. I due ne approfittano per trascorrere un weekend spettacolare insieme a New York, o almeno questa era l'intenzione iniziale.

Prezzo del biglietto: 6 euro. Possibilità di acquistare una speciale “cinecard” che da diritto a 5 ingressi al costo di 20 euro.

Prossima proiezione sul grande schermo di Valenza sarà “Knives Out- Cena con delitto” mercoledì 15 gennaio.