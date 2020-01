Saldi, parte l'assalto. Outlet in attesa di 100mila clienti

ALESSANDRIA - Oggi, sabato 4 gennaio, anche in Piemonte cominciano ufficialmente i saldi. Occasione di riscatto di un settore, quello del commercio, che non sempre può festeggiare per i successi del periodo natalizio.

Si tratta comunque di un’opportunità per chi vende ma anche per chi compra, con i soliti accorgimenti avanzati dalle associazioni di tutela, impegnate a mettere in guardia i consumatori, avvertendo su eventuali truffe o, comunque, falsi affari camuffati da veri.

Per Alessandria sarà anche l’occasione per dare smalto al piccolo commercio, quello che, negli ultimi anni, ha sofferto molto l’impatto con i centri commerciali. Qualità e ‘vicinanza’ con la clientela sono le carte che i dettaglianti possono giocare, con fiducia. Poi però è chiaro che i riflettori siano inevitabilmente puntati sul Serravalle outlet McArthurGlen, al 20esimo anno di attività, dove sono attese ben 100 mila persone.