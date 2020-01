Econet: nuovi orari e punti di raccolta per l'Ecobus

OVADA - Con l'inizio del nuovo anno Econet ha avviato la distribuzione dei calendari 2020 per la raccolta differenziata dei rifiuti attraverso il metodo porta a porta nelle varie zone (centro storico, città e standard) di Ovada. Le principali novità riguardano il servizio Ecobus, che sarà confermato "vista la sua efficacia" - spiegano soddisfatti dall'azienda di strada Rebba - ed esteso, nel periodo estivo, in altre aree del perimetro urbano nella giornata di mercoledì con la raccolta dell’umido e della plastica. «In accordo con il Comune, abbiamo ritenuto opportuno che anche le zone periferiche di Ovada fossero servite dall’Ecobus - dichiara il presidente di Econet Elio Ardizzone - soprattutto nel periodo estivo, per far sì che la raccolta dell’umido divenga trisettimanale anche in queste aree della città».

Per fare questo l’Ecobus non presterà servizio, per la raccolta di carta e indifferenziato, nella giornata di mercoledì nel centro storico ma nei mesi estivi sarà in servizio, con un itinerario in via di definizione, nelle zone periferiche per la raccolta di umido e plastica. «Solamente grazie all’interlocuzione continua con Econet e con i cittadini - aggiunge il sindaco di Ovada, Paolo Lantero - potremo migliorare sempre di più il metodo di raccolta porta a porta, questo nuovo servizio va nella direzione di una forte attenzione a tutta la città».